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الاحتلال يغلق بوابة الدخول إلى "الباقورة"

السبت 09 نوفمبر 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق بوابة الدخول إلى "الباقورة"


القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، أنه أغلق بوابة الدخول إلى الأراضي الزراعية في المنطقة المسماة "جزيرة السلام" في "نهرايم" (الباقورة).

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الإغلاق تم بعد أن قررت الأردن استعادة تلك الأرض بدءًا من يوم غد الأحد.

وكانت مصادر إسرائيلية أكدت الخميس الماضي، أن الحكومة الأردنية أبلغت رسمياً الحكومة في تل أبيب أنها لن يسمح بدءاً من يوم الأحد بدخول المزارعين والسياح الإسرائيليين مناطق الباقورة.

وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية حينها، فإن القرار أبلغت فيه الحكومة الإسرائيلية والمزارعين والسياح الذين يدخلون تلك المنطقة، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ بعد أن رفضت الأردن تجديد تأجير تلك الأراضي لإسرائيل بعد انتهاء مدة التأجير المخصصة ضمن اتفاق عربة عام 1994.

وستُبقي الأردن على بعض الجيوب في منطقة الغمر مؤجرة حتى انتهاء الموسم الزراعي الحالي، لصالح المزارعين الإسرائيليين، على أن تتم استعادتها لاحقاً.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قرر العام الماضي استعادة تلك الأراضي، وأبلغت الحكومة الأردنية تل أبيب بقرارها.

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