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" للسنة الثالثة على التوالي وبرعاية جوال، 76 لاعب من الضفة وغزة في بطولة فلسطين للكاراتيه.

السبت 09 نوفمبر 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
" للسنة الثالثة على التوالي وبرعاية جوال، 76 لاعب من الضفة وغزة في بطولة فلسطين للكاراتيه.


غزة / سما/



اختتمت منافسات بطولة فلسطين المركزية الثالثة للكاراتيه للموسم 2019/2020، في غزة مساء أمس الجمعة 8/11/2019، بتصدر فريق الاقصى المركز الاول فيها، حيث انطلقت المنافسات في تمام الثامنة من صباح يوم الجمعة في صالة ملعب غزة الرياضي بنمطقة السودانية، بمشاركة 76 هيئة معتمدة لدى الإتحاد الفلسطيني للكاراتيه من المحافظات الشمالية والجنوبية.
وجرى تكريم المراكز الثلاثة الأولى وهي المركز الأول أكاديمية الأقصى والمركز الثاني معهد الشباب الفلسطيني  والمركز الثالث مركز البيرة  والمركز الثالث مكرر مركز المشتل الرياضي، بنهاية البطولة التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه وبرعاية رئيسية من شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، وبحضور د. أسعد أبوشوقة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، و د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية وأمين عام الاتحاد معين الجوجو و ممثل عن شركة جوال مديرالتسويق  محمد الشرفا ، وقد انطلقت منافسات البطولة صباح أمس بمشاركة حشد كبير من الرياضيين والجماهير من محافظات الوطن.
وكان قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً في مقر الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه للوقوف على التجهيزات للبطولة ومدى الاستعداد لها من أجل أن تسير بالشكل المطلوب دون أية مشاكل، وكانت شركة جوال قد رعت بطولة فلسطين للكاراتيه للسنة الثالثة على التوالي منذ انطلاقها قبل عامين في قطاع غزة على مستوى الوطن.


 

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