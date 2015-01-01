لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن موعد عودتها إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل

غزة / سما /

كشف هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، عن موعد عودة وفد اللجنة إلى قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس والفصائل.

وقال كحيل في تصريح لقناة الغد “من المقرر أن يعود وفد اللجنة برئاسة حنا ناصر إلى قطاع غزة هذا الأسبوع”.

وأوضح كحيل، أن عودة الوفد تأتي في إطار استكمال المشاورات مع قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول آلية تنفيذ إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض طريق تنفيذها.

وكان وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التقى الثلاثاء الماضي حركة حماس والفصائل الأخرى، لبحث إجراء الانتخابات التشريعية أولا، على أن تتبعها الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر.

وكان رئيس اللجنة حنا ناصر، قد اجتمع مع الفصائل في غزة للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، حيث نقل إلى قادة الفصائل رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد اللقاء الوطني قبل إصدار مرسوم الانتخابات.

ويخول القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني إعلان موعد الانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابات مركزية بصفتها الوظيفية للإعداد للانتخابات، ولا يجوز بحسب الرسالة الموقعة من الرئيس، والتي أرسلت إلى حركة حماس أن يكون هناك أي جهة تقرر عملية الانتخابات سوى الرئيس حسب القانون الأساسي، وهو ما يعني أن مطلب عقد حوار وطني مخالف للقانون الأساسي من وجه نظر خبراء القانون.