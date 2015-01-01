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الاحتلال يهدم مسكناً في خربة طانا شرق نابلس

السبت 09 نوفمبر 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم مسكناً في خربة طانا شرق نابلس


نابلس / سما /

هدمت قوات الاحتلال مسكناً من الصفيح للمواطن وليد حنني في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فورك شرق نابلس، وذلك بعد أسبوع من تسلمه اخطاراً.

وقالت بلدية بيت فوريك في بيان، أنها تواصلت مع الدائرة القانونيه في هيئة الجدار والاستيطان فور تسليم المواطن الاخطار، للبدء بتحرك قانوني لايقاف الهدم، إلا أن الاحتلال وكعادته في التعامل مع أراضي خربة طانا والتواجد الفلسطيني فيها قام بتنفيذ الهدم، في محاولة بائسه لاقتلاع المواطنين من ارضهم تمهيداً للتوسع الاستيطاني في هذه المنطقه الحيويه والاستراتيجيه التي تربط الأغوار، وتنفيذاً لسياسه الاحتلال المعلنه بهذا الصدد.

يذكر أن خربة طانا تتعرض منذ عام 2005 لعمليات هدم ممنهجه ومتواصلة.

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