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الديمقراطية تطالب "حماس" السماح بإحياء ذكرى "أبو عمار" بغزة

السبت 09 نوفمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تطالب "حماس" السماح بإحياء ذكرى "أبو عمار" بغزة


غزة / سما /

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لوقف كل أشكال الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية على خلفية فعاليات إحياء الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات «أبو عمار» في القطاع، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، إدانتها ورفضها لاستمرار الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، ومصادرة الحريات العامة والديمقراطية بما فيها حق المواطنين في التعبير عن أراءهم وحرية الرأي وحقهم في التظاهر والتجمع السلمي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، باعتبارها حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت الجبهة، حركة "حماس" السماح بإحياء الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات «أبو عمار» في قطاع غزة.

من جانب اخر، شددت الجبهة على ضرورة إنجاح إجراء الانتخابات العامة كمدخل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، مما يتطلب إتاحة المناخات الإيجابية، وتهيئة الأجواء وإزالة العقبات والعراقيل أمام إجرائها في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة.

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