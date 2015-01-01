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قيادة "فتح" في الضفة: الرئيس عباس هو مرشحنا الوحيد

السبت 09 نوفمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادة "فتح" في الضفة: الرئيس عباس هو مرشحنا الوحيد


رام الله / سما /

عقدت أقاليم حركة "فتح" وقيادة الحركة في الضفة الغربية، اجتماعا ظهر اليوم السبت، في مدينة رام الله لبحث آليات التعامل مع موضوع الانتخابات للمساهمة في انجاحها.

أفاد رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب أن الحوارات تركزت حول جاهزية الحركة لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها، وأن أقاليم الحركة في المحافظات الشمالية على أهبه الاستعداد للانتخابات.

وأوضح الجاغوب أن أمناء سر الأقاليم طالبوا بعدم وضع مصير الانتخابات والشعب الفلسطيني والحياة الديمقراطية الفلسطينية بيد فئة بعينها، وعدم الانتظار والمسارعة بإصدار مرسوم خاص للانتخابات.

اجمع الحضور على ان مرشح الحركة للرئاسة هو محمود عباس ولا خيار غيره، كما طالب المجتمعون بضرورة وضع الآليات اللازمة للبدئ والتحضير الداخلي.

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