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رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب إعادة دراسة وصياغة نظام الهجرة في أوروبا

السبت 09 نوفمبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب إعادة دراسة وصياغة نظام الهجرة في أوروبا


سما / وكالات/

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة "أورسولا فون دير لاين" اليوم السبت، عن إعادة دراسة وصياغة نظام الهجرة في أوروبا، دون تقديم تفاصيل بشأن ما تقصده.

وقالت "دير لاين" خلال كلمة لها في مؤتمر "صندوق كونراد أديناوار"، يحب إيجاد حل طويل الأمد بشأن الهجرة إلى الدول الأوروبية، مضيفةً "لقد أجريت مباحثات عديدة مع ممثلين عن دول الاتحاد، وتم الاتفاق على أنه لا يمكن أن تستمر أوروبا في اتباع النهج الحالي".

وأضافت، "أن معارضو الهجرة أيضاً يدركون أن ظاهرة الهجرة لن تتلاشى، والخبر السار هو أنهم يريدون الجلوس حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل مناسب وطويل الأجل للمسألة".

وأوضحت قائلة إن "بعض التوجهات ستبقى فعالة، حيث ستظل أوروبا قارة منفتحة في خضم عملية التبادل مع بقية العالم، حيث لا تفصل نفسها عن الآخرين بأسلاك شائكة". مشددةً على أن "نمط الحياة الأوروبي قائم على الرحلات العابرة للحدود والبحوث والتجارة والحق في الحصول على الإيواء وحماية الضعفاء". وفق لموقع روسيا اليوم.

وأشارت إلى أنه يجب الاسترشاد بقاعدة مفادها أنه "لا تعد أكبر مما تستطيع تحقيقه"، مضيفة: "ليست لدي حلولا بسيطة، لكن يمكنني أن أتعهد بالعمل جاهدة من أجل تقديم اقتراحاتي في النصف الأول من العام المقبل".

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