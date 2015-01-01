عريقات: الانتخابات أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام.. وهذا ما نريده من بريطانيا!

رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الانتخابات العامة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة استحقاق، مطالباً بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس.

وأوضح عريقات خلال لقائه القنصل البريطاني العام فيليب هاموند، اليوم السبت “إن الانتخابات هي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة”.

وأضاف عريقات "لقد طلبت من القنصل البريطاني بضرورة تدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية تصويتا وترشيحا وحملات انتخابية بمراقبة وإشراف دوليين".