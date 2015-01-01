  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: الانتخابات أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام.. وهذا ما نريده من بريطانيا!

السبت 09 نوفمبر 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: الانتخابات أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام.. وهذا ما نريده من بريطانيا!


رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الانتخابات العامة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة استحقاق، مطالباً بريطانيا بالتدخل لإلزام إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس.

وأوضح عريقات خلال لقائه القنصل البريطاني العام فيليب هاموند، اليوم السبت “إن الانتخابات هي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة”.

وأضاف عريقات "لقد طلبت من القنصل البريطاني بضرورة تدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية تصويتا وترشيحا وحملات انتخابية بمراقبة وإشراف دوليين".

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

غزة: "اتحاد المقاولين" يكفل شقيق يحيى كراجة ويعد بتدبير مأوى وعمل له

يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟

جريمة بشعة .. زوج يقتلع عيني زوجته في الأردن

الصحة بغزة تعلن: الخميس المقبل وضع حجر الأساس لمستشفى رفح

قيادي بفتح: ممارسات حماس تجاه عناصرنا في غزة "لا تبشر بخير" ويوجه رسالة للفصائل..

تقدير إسرائيلي : بينيت وزيرا للحرب يلين مواقفه تجاه حماس

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ حماس : الرئيس عباس غير جاد في الانتخابات والعمادي نصحنا بترشيح شخصيات غير لامعة

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

9998858974

الشعبية :يجب السماح بإقامة حفل تأبين للشهيد عرفات وإمكانية قائمة للانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي

دراسة إسرائيلية: 3 خيارات أمام حماس في غزة.. هذه أفضلها

0

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015