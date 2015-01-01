وزير إسرائيلي يكشف: لهذا السبب.. تم تعيين بينت وزيرا للجيش الاسرائيلي!

القدس المحتلة / سما /

كشف الوزير تساحي هنيغبي، اليوم السبت، أن تعيين نفتالي بينت وزيرا للجيش الإسرائيلي تم بدافع سياسي كما هو الحال في التعيينات للمناصب الرفيعة، وفق ما ذكرت قناة "كان" العبرية.

وأضافت القناة العبرية على لسان هنيغبي قوله خلال ندوة ثقافية اليوم، أن الخطوة اتخذت تفاديا لتفكك كتلة اليمين وتعزيز رغبة بينت في البقاء فيها.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن لدى بنيت المؤهلات الأساسية لتولي هذا المنصب أكثر مما يكان يملكها الوزير السابق أفيغدور ليبرمان.

وكانت القناة "13" العبرية، ذكرت مساء أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عيّن نفتالي بينت وزيرا للجيش الإسرائيلي، بعد التوصل لتفاهمات بينهما.