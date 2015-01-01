  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير إسرائيلي يكشف: لهذا السبب.. تم تعيين بينت وزيرا للجيش الاسرائيلي!

السبت 09 نوفمبر 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يكشف: لهذا السبب.. تم تعيين بينت وزيرا للجيش الاسرائيلي!


القدس المحتلة / سما /

كشف الوزير تساحي هنيغبي، اليوم السبت، أن تعيين نفتالي بينت وزيرا للجيش الإسرائيلي تم بدافع سياسي كما هو الحال في التعيينات للمناصب الرفيعة، وفق ما ذكرت قناة "كان" العبرية.

وأضافت القناة العبرية على لسان هنيغبي قوله خلال ندوة ثقافية اليوم، أن الخطوة اتخذت تفاديا لتفكك كتلة اليمين وتعزيز رغبة بينت في البقاء فيها.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن لدى بنيت المؤهلات الأساسية لتولي هذا المنصب أكثر مما يكان يملكها الوزير السابق أفيغدور ليبرمان.

وكانت القناة "13" العبرية، ذكرت مساء أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عيّن نفتالي بينت وزيرا للجيش الإسرائيلي، بعد التوصل لتفاهمات بينهما.

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

غزة: "اتحاد المقاولين" يكفل شقيق يحيى كراجة ويعد بتدبير مأوى وعمل له

يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟

جريمة بشعة .. زوج يقتلع عيني زوجته في الأردن

الصحة بغزة تعلن: الخميس المقبل وضع حجر الأساس لمستشفى رفح

قيادي بفتح: ممارسات حماس تجاه عناصرنا في غزة "لا تبشر بخير" ويوجه رسالة للفصائل..

تقدير إسرائيلي : بينيت وزيرا للحرب يلين مواقفه تجاه حماس

الأخبار الرئيسية

قيادي بـ حماس : الرئيس عباس غير جاد في الانتخابات والعمادي نصحنا بترشيح شخصيات غير لامعة

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

9998858974

الشعبية :يجب السماح بإقامة حفل تأبين للشهيد عرفات وإمكانية قائمة للانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي

دراسة إسرائيلية: 3 خيارات أمام حماس في غزة.. هذه أفضلها

0

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015