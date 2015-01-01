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مسؤول إسرائيلي كبير يوجه رسالة لوزير الجيش الجديد حول غزة .. هذه مفادها!

السبت 09 نوفمبر 2019 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي كبير يوجه رسالة لوزير الجيش الجديد حول غزة .. هذه مفادها!


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول إسرائيلي كبير يخدم على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، اليوم السبت، إن معضلة غزة لن تحل بعملية عسكرية فقط.

جاءتتصريحات المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الكشف عن هويته، تعقيبا على قرار تعيين نفتالي بينت وزيرا للجيش الإسرائيلي، وهو المعروف بمواقفه المتشددة ضد غزة.

ونقل موقع "المونيتور" عن المسؤول، قوله إن مشكلة غزة كبيرة ومعقدة، حتى أن ليبرمان عندما أصبح وزير للجيش وجد أن المسألة أكثر تعقيدا، وبات يقتنع مع مرور الوقت أن معضلة غزة لن تحل بعملية عسكرية فقط.

وتوقع أن يكتشف بينت لاحقا أن الشروع بهجوم عسكري كبير على غزة لن يزيل التهديد الماثل على مستوطني الجنوب، كما لم تنجح بذلك حروب غزة السابقة، مشيرا إلى أن هذه القناعة ما توصل إليها نتنياهو، واضطر لعقد تسوية مع حماس بوساطة مصرية.

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