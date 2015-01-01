الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الأولمبية البولندية

رام الله / سما /

بحث رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، مع نظيره البولندي اندجي كراشينسكي في مقر الأولمبية البولندية في العاصمة وارسو آليات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين اللجنتين على كافة الأصعدة.

واستعرض الرجوب خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى بولندا، محمود خليفة، مجمل القضايا الرياضية في فلسطين، مطلعا كراشينسكي على آخر مستجدات الحركة الرياضية الفلسطينية، والخطط والبرامج التي تعمل الأولمبية على تنفيذها خلال الفترة القادمة.

كما وضع الرجوب مضيفه في صورة الجهود التي تبذلها الأولمبية الفلسطينية على صعيد ترتيب وتنظيم عمل كافة الاتحادات الرياضية للوصول إلى استراتيجية وطنية تنظم عمل الاتحادات.

واستعرض الرجوب ما تعانيه الحركة الرياضية الفلسطينية جرّاء ممارسات الاحتلال الهادفة لعرقلة عجلة التطوير، مؤكدا في هذا السياق على أهمية تظافر كافة الجهود لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة، والتي تتعارض مع كافة المواثيق الأولمبية. وجرى خلال اللقاء، بحث آليات تفعيل اتفاقية التعاون الثنائية بين فلسطين وبولندا في المجال الرياضي من خلال اللجنة الأولمبية، نظرا لأهمية تلك الاتفاقية على كافة الاصعدة. كما وجه الرجوب الدعوة لنظيره البولندي لزيارة فلسطين والاطلاع على واقع الحركة الرياضية الفلسطينية عن قرب.

من جانبه أكد كراشينسكي حرص الأولمبية البولندية للحفاظ على العلاقات مع نظيرتها الفلسطينية، مشددا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنتين.

كما أكد دعم الأولمبية البولندية لكافة المطالب الفلسطينية العادلة على صعيد ضرورة التدخل الدولي لإنهاء المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي لكافة عناصر الرياضة في فلسطين.