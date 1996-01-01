دي بروين لست خائفاً من الأجواء الكبيرة في ملعب أنفيلد

وكالات / سما /

أكد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي إنه ليس خائفاً من الأجواء في ملعب أنفيلد قبل مباراة يوم الأحد أمام ليفربول في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ولم يفز نادي مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2003 ، في حين خسر فريق المدرب بيب جوارديولا فقدان ثلاثة من مباراياته الأربعة التي خاضها هناك في البطولة.

وسيكون فريق السكاي بلوز مطالباً بتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير ، حيث أن الهزيمة أمام يورجن كلوب سوف توسع الفارق إلى تسع نقاط في الترتيب العام ، مما سيعني صعوبة الاحتفاظ باللقب.

وعلق اللاعب البلجيكي على نتائج مانشستر سيتي المتواضعة في ملعب أنفيلد وقال لشبكة سكاي سبورتس : “لا يهمني ، الكثير من الظروف ستحدد نتيجة هذا اللقاء ، ما الذي يمكن أن يفعله اللاعب بإحصائيات كهذه؟”.

وتابع بقوله : “المباراة ضد ليفربول مثل أي مباراة أخرى ، نحن نعلم أنها كبيرة وأن ليفربول متقدم في الترتيب ، المحترفون يريدون اللعب أمام 50 و 60 و 70 و 80 ألف متفرج ، أنت تتدرب طوال حياتك للوصول إلى هذه المراحل”.