كاسياس يُقدم اقتراحاً لتطوير استخدام تقنية الفار

وكالات / سما /

قدم الحارس الإسباني المخضرم إيكير كاسياس فكرة لتطوير استخدام تقنية الفيديو المُساعدة للحكام ” VAR” وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر.

ويملك كاسياس خبرة طويلة مع عالم كرة القدم حيث دافع عن عرينه في أكثر 1000 مباراة احترافية مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وفريق بورتو البرتغالي.

ولفت كاسياس الأنظار إلى حقيقة أن الحكام هم من يسيطرون على اتخاذ القرار بمفردهم سواءاً كان حكم الميدان أو الحكام المساعدين وحكام غرفة الفار في الملعب.

وكتب كاسياس في تغريدة خاصة لمتابعيه على تويتر : “أقترح لأجل استدامة نظام الفار ولأجل الحكام الذين يحللون صور اللقطات أن يتواجد معهم لاعب كرة قدم سابق”.

استطرد إيكير : “سيكون من الجيد بالنسبة لهم وجود هذا اللاعب لكي يعطيهم رأيه في بعض اللقطات الجدلية التي تحدث أثناء المباراة”.

وعاد قائد منتخب إسبانيا والمرينجي السابق لتدريبات بورتو للمرة الأولى منذ إصابته بأزمة قلبية وأكد كاسياس صاحب الـ38 عاماً إمكانية عودته إلى فريقه البرتغالي في وقتٍ قريب.