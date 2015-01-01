مزهر: الجبهة الشعبية تضغط على حماس للسماح بإقامة حفل تأبين للشهيد عرفات في غزة

وكالات / سما /

صرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر ،اليوم السبت ، ان الجبهة تضغط على حركة حماس في قطاع غزة للسماح لحركة فتح بإقامة حفل تأبين لإحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات ، وذلك كان خلال اجتماع جرى قبل قليل ضم الجبهة الشعبية وقيادة حركة حماس بوجود قائدها في غزة الأخ/يحيى السنوار والديمقراطية والمبادرة الوطنية وحزب الشعب.

وأكد مزهر ، أن المطلوب من حركة حماس حاليًا هو الاستمرار بتهيئة الأجواء الإيجابية لإقامة حفل إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال مزهر إن عرفات قائد وطني للكل الفلسطيني وإحياء ذكراه ليس حكرًا على تنظيم أو حزب بعينه.

وأضاف أن المطلوب من حماس أيضًا هو وقف كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والإفراج كل المعتقلين في هذا الشأن.