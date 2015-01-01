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35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

السبت 09 نوفمبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 35 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 129 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (18701) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (16132) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (129) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (15) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (8) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

واشارت الى ان الحركة هذا الاسبوع على معبر الكرامه مفتوحة في الاتجاهين على مدار 24 الساعة من الاحد حتى الخميس دون اي تشويشات على حركة المسافرين، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين .

#مسافر #معبر الكرامة

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