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مصر.. النيابة تكشف عن عنصر خطير تسبب في وفاة هيثم أحمد زكي

السبت 09 نوفمبر 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. النيابة تكشف عن عنصر خطير تسبب في وفاة هيثم أحمد زكي


القاهرة / وكالات /

كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد في مصر عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث عثرت على مكملات غذائية تناولها الفنان الراحل أثناء التمرين في شقته.

ورجحت التحريات والتحقيقات، أن وراء إصابة زكي بـ"مغص" وإعياء شديدين قبل وفاته هو تناوله تلك المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، ما تسبب له في حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أنه عقب شعور زكي بالإعياء توجه إلى صيدلية واشترى مجموعة من الأدوية، مشيرة إلى وجود آثار قيء ومكملات غذائية كان يستخدمها الفنان لممارسته الرياضة في الصالة الرياضية.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن العثور على جثة الفنان الراحل كانت في الواحدة صباح الخميس، وتبين سلامة منافذ ومداخل الشقة، كما عثر على متعلقاته الشخصية بجواره.

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