  1. الرئيسية
  2. أخبار

دراسة غير سارة لمواليد جيل "1981- 1996" لهذا السبب

السبت 09 نوفمبر 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة غير سارة لمواليد جيل "1981- 1996" لهذا السبب


وكالات

توقعت دراسة مستقبلا قاتما لما أسمته بـ"جيل الألفية"، حين أكد الباحثون فيها أن معظم الحالات في ذلك الجيل المولود ما بين عامي 1981 و1996 لن تكون شبيهة بالجيل الذي سبقه.

الدراسة التي نشرها اتحاد شركات تأمين أمريكية، أكدت أن جيل ما يسمى جيل الألفية - الناس الذين ولدوا في الفترة 1981- 1996، تنتظرهم آفاق حزينة.

وتم نشر الدراسة من قبل (Blue Cross Blue Shield Association (BCBS ، وهو اتحاد شركات تأمين أمريكية توفر التأمين على الحياة لنصف سكان الولايات المتحدة.


ووفقًا للدراسة، يفقد هذا الجيل الصحة بشكل أسرع من الجيل المسمى بالجيل إكس السابق - الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1961 و1981.

وأشارت الدراسة إلى أن معدل الوفيات بين جيل الألفية كان أعلى بنسبة 40% من الفئة السابقة، لافتا إلى أن المشاكل الرئيسية لهذا الجيل هي "ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، وكذلك الاكتئاب الحاد، ونسبة عالية من حالات الانتحار والموت بسبب الجرعات الزائدة".

في الوقت نفسه، يميز الخبراء جيل الألفية باعتباره الجيل الأكثر تعليماً. لكن المشاكل الصحية هي التي يمكن أن تمنعهم من النجاح.

وبحسب وكالة سبوتنك الروسية التي نشرت الدراسة، فعلى سبيل المثال، قد يزيد علاج جيل الألفية في المستقبل القريب بنسبة 33% مقارنة بممثلي الجيل إكس في عمر مماثل.

وبسبب الأمراض التي يعاني منها الأشخاص الذين ولدوا من عام 1981 إلى عام 1996 لن يتمكنوا من العمل بكفاءة، وعلى وجه التحديد هم الذين يتعين عليهم أن يشكلوا العمود الفقري للاقتصاد ومجال الإدارة.

وللسبب نفسه، فإن العديد من ممثلي جيل الألفية يواجهون تهديد البطالة، كما يقول موقع BCBS.

وليس من الواضح كيفية التعامل مع هذه المشكلة، حيث حث الخبراء واشنطن على أن تأخذ هذا الأمر بعناية أكبر وأن تضع تنبؤات مالية مبكرة، مع الأخذ بعين الاعتبار السمات الصحية لجيل الألفية.

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

جريمة بشعة .. زوج يقتلع عيني زوجته في الأردن

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟

الصحة بغزة تعلن: الخميس المقبل وضع حجر الأساس لمستشفى رفح

قيادي بفتح: ممارسات حماس تجاه عناصرنا في غزة "لا تبشر بخير" ويوجه رسالة للفصائل..

القائم باعمال الاونروا: عملت في غزة خلال الانتفاضة الأولى وملتزمون بتواصل عمل الوكالة بلا انقطاع

الأخبار الرئيسية

مجلي

العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي يقدم رؤيته لمواجهة المشكلات الفلسطينية

دراسة إسرائيلية: 3 خيارات أمام حماس في غزة.. هذه أفضلها

0

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

3

نتنياهو يعين بينيت وزيرا للحرب ويدفع لـ"انتخابات شخصية"

قيادي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الاسرى..وهذا ما قاله بخصوص الانتخابات