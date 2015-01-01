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الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي

السبت 09 نوفمبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي


رام الله / سما /

هنأ الرئيس  محمود عباس، اليوم الجمعة، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد المولد النبوي الشريف.

وعبر الرئيس ، عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أمتنا وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب في التطور والرقي.

ودعا الرئيس ، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

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