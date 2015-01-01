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عرض حذاء نابليون بونابرت للبيع في المزاد العلني

السبت 09 نوفمبر 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرض حذاء نابليون بونابرت للبيع في المزاد العلني


وكالات / سما /

أعلنت دار "بينوش وجيكيو" للمزادات، عن عرض الحذاء الذي انتعله القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، لبيعه في المزاد العلني.

وأشارت التوقعات إلى أن زوج الأحذية، قد يباع بسعر يتراوح بين 50 ألف يورو إلى 80 ألف يورو. وستجري جلسة المزاد في دار "دروو" في 29 نوفمبر، بحسبما نشره موقع "إن دي تي في".

وقالت الدار، إن زوج الأحذية الذي يبلغ مقاسه 40، أعطي للنحات كارلو ماروتشيتي عندما كان ينحت نصبا تذكاريا لبونابرت مع الجنرال هنري غاتيان برتران، الذي لحق بالقائد الفرنسي في منفاه في الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة ووترلو عام 1815.

​وامتلك نابليون مجموعة كبيرة من الأحذية، التي اشتراها من مصنع الأحذية الشهير "جاك"، في مونمارتر بباريس.

ووهب ابن النحات ماروتشيتي زوج الأحذية للسياسي الفرنسي بول لو، وقد احتفظت به عائلته منذ ذلك الحين.

#حذاء #نابليون بونابرت #المزاد العلني

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