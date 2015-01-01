هكذا يواجه كبار السن نقص الفيتامينات والمعادن

وكالات / سما /

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن ‫كبار السن يعانون عادة من نقص الفيتامينات والمعادن؛ لذا يتعين عليهم ‫مواجهته من خلال التغذية الصحية التي تتسم بالتنوع والتوازن.

‫‫وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن لكبار السن إمداد الجسم بفيتامين "بي12" ‫من خلال تناول صفار البيض والجبن والسمك والكبد، وحمض الفوليك، الذي ‫يندرج ضمن مجموعة فيتامينات "بي"، من خلال تناول جنين القمح والسبانخ ‫والكبد والكلاوي.

‫وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين "سي" في الفواكه الحمضية والكيوي ‫والفلفل الحلو، في حين تتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين "دي" في ‫الأسماك الغنية بالدهون كالسلمون والرنجة، كما يمكن إمداد الجسم به من ‫خلال التعرض لأشعة الشمس بصفة منتظمة.

ويمكن إمداد الجسم بفيتامين "إي" من خلال تناول الزيوت النباتية المعصورة ‫على البارد وجنين القمح والمكسرات كالبندق والجوز واللوز.

‫وبالنسبة للمعادن، فإنه يمكن إمداد الجسم بالكالسيوم من خلال تناول ‫الحليب والجبن والبروكلي، بينما يمكن إمداد الجسم بالمغنيسيوم من خلال ‫تناول المكسرات والبقوليات، أما المصادر الغذائية الغنية بالحديد فتتمثل ‫في اللحوم الحمراء وصفار البيض والحبوب الكاملة ومنتجات الصويا.