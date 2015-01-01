حالة نادرة.. بعض النساء تشمّ بطريقة مختلفة عنا

وكالات / سما /

قالت دراسة حديثة إن بعض الأشخاص يمكنهم أن يستخدموا حاسة الشم بشكل طبيعي، رغم فقدانهم للجزء المسؤول عن حاسة الشم في الدماغ.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية "نيورون" الطبية، بحسب "بي بي سي"، فإنه كان يعتقد أن فقدان هذا الجزء يعني فقدان الحاسة، لكن اللافت أن الحالات كانت كلها لنساء يستخدمن أيديهن اليسرى.

وقال العاملون على الدراسة إن هنالك عدة تفسيرات للأمر، وكيف تستمر النساء بالشم، الأول أن الأعصاب البصيرة دقيقة جدا بحيث لم يتمكن العلماء من رصدها.

والثانية هي أن العقل قادر على التكيف والمرونة، والثالث أن البصيلات لم تكن مسؤولة عن الشم أصلا، بل عن تحديد مصدر الروائح وليس التعرف عليها.

وتنقل عن الباحث ماثيو كوب من جامعة مانشستر قوله: "حقيقة أن قدرتهم على الشم مطابقة لقدرة الأشخاص العاديين شيء مدهش للغاية".