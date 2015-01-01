  1. الرئيسية
  2. الصحة

حالة نادرة.. بعض النساء تشمّ بطريقة مختلفة عنا

السبت 09 نوفمبر 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة نادرة.. بعض النساء تشمّ بطريقة مختلفة عنا


وكالات / سما /

قالت دراسة حديثة إن بعض الأشخاص يمكنهم أن يستخدموا حاسة الشم بشكل طبيعي، رغم فقدانهم للجزء المسؤول عن حاسة الشم في الدماغ.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية "نيورون" الطبية، بحسب "بي بي سي"، فإنه كان يعتقد أن فقدان هذا الجزء يعني فقدان الحاسة، لكن اللافت أن الحالات كانت كلها لنساء يستخدمن أيديهن اليسرى.

وقال العاملون على الدراسة إن هنالك عدة تفسيرات للأمر، وكيف تستمر النساء بالشم، الأول أن الأعصاب البصيرة دقيقة جدا بحيث لم يتمكن العلماء من رصدها.

والثانية هي أن العقل قادر على التكيف والمرونة، والثالث أن البصيلات لم تكن مسؤولة عن الشم أصلا، بل عن تحديد مصدر الروائح وليس التعرف عليها.

وتنقل عن الباحث ماثيو كوب من جامعة مانشستر قوله: "حقيقة أن قدرتهم على الشم مطابقة لقدرة الأشخاص العاديين شيء مدهش للغاية".

#النساء #الشم #الدماغ

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

جريمة بشعة .. زوج يقتلع عيني زوجته في الأردن

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

الصحة بغزة تعلن: الخميس المقبل وضع حجر الأساس لمستشفى رفح

يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟

قيادي بفتح: ممارسات حماس تجاه عناصرنا في غزة "لا تبشر بخير" ويوجه رسالة للفصائل..

القائم باعمال الاونروا: عملت في غزة خلال الانتفاضة الأولى وملتزمون بتواصل عمل الوكالة بلا انقطاع

الأخبار الرئيسية

مجلي

العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي يقدم رؤيته لمواجهة المشكلات الفلسطينية

دراسة إسرائيلية: 3 خيارات أمام حماس في غزة.. هذه أفضلها

0

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

3

نتنياهو يعين بينيت وزيرا للحرب ويدفع لـ"انتخابات شخصية"

قيادي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الاسرى..وهذا ما قاله بخصوص الانتخابات