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تعرف على الهاتف المزود بأقوى كاميرا في العالم

السبت 09 نوفمبر 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الهاتف المزود بأقوى كاميرا في العالم


وكالات / سما /

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية "شاومي" هاتفها الذكي الجديد، الذي يحتوي على أقوى كاميرا في العالم، بدقة 108 ميغابكسل، بتطوير من شركة "سامسونغ" الكورية.

وبحسب "بي بي سي"، فإن "سامسونغ" لم تدمج الكاميرا عالية الدقة في أجهزتها الخاصة، وهذا  خاص بأجهزة شاومي، المتاحة في الصين حاليا.

ويحمل الهاتف الجديد اسم "سي سي 9" ويبلغ سعره في السوق الصينية قرابة الـ400 دولار أمريكي.

وتسعى الشركة الصينية لترويج منتجاتها في السوق الأمريكية، غير أن مسألة مواءمة مواصفات الأجهزة التي ينتجونها مع متطلبات مزودي الخدمات تستهلك الكثير من الوقت.

وأشار أحد المدراء التنفيذيين في الشركة إلى أن "شاومي" حريصة جداً، وتدرس حالياً فرص افتتاح متاجر خاصة بها في السوق الأمريكية لبيع منتجاتها التي تتضمن الأجهزة والمعدات المنزلية والهواتف مباشرة للمستهلكين الأمريكيين، وفي الوقت الذي تتم فيه أغلب عمليات شراء الهواتف الذكية من مزودي خدمات الاتصالات.

#الهاتف #الكاميرا #شاومي

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