احذر من يوم الصفر إذا كنت تستخدم متصفح كروم على نظام ويندوز

وكالات / سما /

إذا كنت تستخدم غوغل كروم في الوقت الحالي، فعليك التأكد من تحديث المتصفح، وإذا لم يكن محدّثا فإنك قد تكون عرضة لضعف خطير في يوم الصفر.

واكتشف باحثو الأمن في شركة كاسبيرسكي (Kaspersky) المتخصصة في الأمن، ثغرة أمنية أو ما يعرف بيوم الصفر، مما يترك مستخدمي كروم معرضين لأي هجوم ضار، فقد يتمكن المتسللون من السيطرة على الجهاز وتنزيل البرامج الضارة على الحاسوب.

ويطلق "يوم الصفر" على الثغرات التي تم اكتشافها من قبل طرف آخر غير مطوري البرنامج، ولم يتم إصلاحها بعد، مما يترك المستخدمين دون أي حماية ليتسابق المهاجمون لاستغلال هذه الثغرة قبل أن يقوم المطورون بإصلاحها.

وتعتبر عمليات استغلال الأيام الصفرية أكثر الأمور التي تؤثر على صناعة البرمجيات.

وتسمى هذه الثغرة "ويزارد أوبيم" (WizardOpium)، وهي متطورة بشكل مدهش. ووفقا لكاسبرسكي، فقد حقنت هذه البرمجية الخبيثة أول مرة في موقع إخباري كوري، بحيث يتم تحميل برنامج نصي من موقع آخر عندما يزور الناس الموقع الكوري.

وتقوم البرمجية بمعرفة ما إذا كان الجهاز يستحق الهجوم. فوفقا لكاسبرسكي، صمم المهاجمون البرمجية لمهاجمة أجهزة ويندوز التي تعمل بإصدارات كروم 65 أو الأحدث فقط، وبمجرد تحديد ذلك سيتم تنزيل البرامج الضارة على الجهاز.

وأبلغت كاسبرسكي غوغل بالخلل، وقد أصدرت الشركة بالفعل إصلاحا له، وهذا الإصلاح هو إصدار كروم 78.0.3904.87 (Chrome 78.0.3904.87)، فإذا لم تكن قد حمّلته، فإن عليك تنزيله الآن، وهو متوفر للأنظمة ويندوز وماك أو أس ولينوكس.