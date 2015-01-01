فيديو.. بلح يسجل هدفا في خروج صحم من كأس عمان

مسقط / سما /

ودّع صحم بطولة كأس عمان من دور الـ16, عقب خسارته بركلات الترجيح أمام النصر (3-4), بعد التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدم صحم عبر الفلسطيني محمد بلح في الدقيقة 37, قبل أن يتعادل النصر عن طريق السلوفيني روك إيلستر في الدقيقة 61.

ورغم محاولات الطرفين لحسم النتيجة بعد ذلك, إلا أن الأمور بقيت على حالها خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي ركلات الترجيح, عاند الحظ بلح في التسجيل, ليهدر الكرة الأخيرة لصحم, بعدما تصدى لها إبراهيم المخيني حارس النصر, الذي قاد فريقه لربع النهائي بالفوز (4-3).