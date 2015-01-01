  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. بلح يسجل هدفا في خروج صحم من كأس عمان

السبت 09 نوفمبر 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بلح يسجل هدفا في خروج صحم من كأس عمان


مسقط / سما /

ودّع صحم بطولة كأس عمان من دور الـ16, عقب خسارته بركلات الترجيح أمام النصر (3-4), بعد التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدم صحم عبر الفلسطيني محمد بلح في الدقيقة 37, قبل أن يتعادل النصر عن طريق السلوفيني روك إيلستر في الدقيقة 61.

ورغم محاولات الطرفين لحسم النتيجة بعد ذلك, إلا أن الأمور بقيت على حالها خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي ركلات الترجيح, عاند الحظ بلح في التسجيل, ليهدر الكرة الأخيرة لصحم, بعدما تصدى لها إبراهيم المخيني حارس النصر, الذي قاد فريقه لربع النهائي بالفوز (4-3).

#صحم #كأس عمان #محمد بلح

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

جريمة بشعة .. زوج يقتلع عيني زوجته في الأردن

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

الصحة بغزة تعلن: الخميس المقبل وضع حجر الأساس لمستشفى رفح

يهودية يمنية ترد على مطبّع سعودي هاجم الفلسطينيين.. ماذا قالت؟

قيادي بفتح: ممارسات حماس تجاه عناصرنا في غزة "لا تبشر بخير" ويوجه رسالة للفصائل..

القائم باعمال الاونروا: عملت في غزة خلال الانتفاضة الأولى وملتزمون بتواصل عمل الوكالة بلا انقطاع

الأخبار الرئيسية

مجلي

العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي يقدم رؤيته لمواجهة المشكلات الفلسطينية

دراسة إسرائيلية: 3 خيارات أمام حماس في غزة.. هذه أفضلها

0

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

3

نتنياهو يعين بينيت وزيرا للحرب ويدفع لـ"انتخابات شخصية"

قيادي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الاسرى..وهذا ما قاله بخصوص الانتخابات