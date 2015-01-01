الاتحاد الفلسطيني يكشف موعد انطلاق إياب الممتازة والأولى

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد انطلاق الدور الثاني من بطولتي الدوري للدرجتين الممتازة والأولى.

وأكد الاتحاد, أن مرحلة إياب الممتازة والأولى, ستنطلق في الرابع عشر من ديسمبر المقبل, أي بعد شهر تقريبا من نهاية الدور الأول.

ويأتي انطلاق مرحلة الإياب تزامنا مع بداية منافسات دوري الدرجة الثالثة فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

يشار إلى أن خدمات رفح يتصدر الممتازة برصيد 22 نقطة, في حين يحتل بيت حانون الأهلي صدارة الأولى برصيد 20 نقطة, في ظل بقاء جولة واحدة على نهاية الدور الأول.