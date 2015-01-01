فريق يعاقب لاعبه بسبب إهداره ركلة جزاء!

وكالات / سما /

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي الجمعة فرض عقوبة الإيقاف والغرامة المالية على اللاعب السنغالي مباي دياني بعد إهداره ضربة جزاء خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، فقد "تعرض السنغالي مباي دياني مهاجم كلوب بروج البلجيكي لغرامة مالية واستبعاد من التشكيلة، بعد أن أهدر ركلة جزاء خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان".

وحصل بروج على ضربة جزاء في الدقيقة 76 نفذها دياني، إلا أنه أضاعها بغرابة، ليخرج فريقه مهزوما بهدف نظيف.

وتقدم دياني لتسديد الركلة بدل أن يتركها لزميله هانز فاناكن، كما كان مقررا في حال احتسبت ضربة جزاء لمصلحة الفريق البلجيكي، فأضاعها؛ ليقرر النادي توقيع عقوبة عليه.