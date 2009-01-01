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رونالدو ينتصر في المحكمة وتسقط دعوى الاغتصاب

السبت 09 نوفمبر 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو ينتصر في المحكمة وتسقط دعوى الاغتصاب


وكالات / سما /

أسقط محامو أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، دعوى رفعتها امرأة تتهم فيها مهاجم يوفنتوس بالاعتداء عليها جنسيا في لاس فيغاس، عام 2009.

وبحسب ما أفادت "سكاي نيوز"، الجمعة، فقد قال القاضي الأميركي دانييل ألبريغتس الذي ينظر في القضية، إن المراجعة الأولية لوثائق القضية دفعته إلى الاتفاق مع وجهة نظر محامي رونالدو بشان إغلاق القضية.

وكانت المعلمة وعارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، اتهمت رونالدو العام الماضي باغتصابها عام 2009، في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأميركية.

غير أن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق يؤكد أن العلاقة بين الاثنين كانت بالتراضي، نافيا إقدامه على اغتصابها.

وأثارت مايورغا التساؤلات حول صدقية اتهاما لرونالدو، خاصة بعد تلقيها مبلغ 375 ألف دولار أميركي من النجم البرتغالي في اتفاق سري عام 2010، ينص على تكتمها على الأمر.

وقال ألبريغتس إن الأمر متروك لقاض من مستوى أعلى ليقرر، ما إذا كانت جهودها للحصول على أموال إضافية سوف تبت فيها من خلال المحاكمة أو عبر تسويات خلف الأبواب المغلقة.

لكنه أشار إلى أن الوقائع الحالية تشير إلى أن القضية يجب أن تغلق، على الأقل في الوقت الراهن.

ورفضت محامية مايورغا التعليق على الحكم.

#كريستيانو رونالدو #مايورغا

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