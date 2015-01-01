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مشاكل كبيرة تُعيق تجديد عقد مبابي مع سان جيرمان

السبت 09 نوفمبر 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاكل كبيرة تُعيق تجديد عقد مبابي مع سان جيرمان


وكالات / سما /

يُدرك مسؤولو باريس سان جيرمان، جيداً، أن تجديد عقد كيليان مبابي، ليس بالمهمة السهلة، خاصةً وأن اللاعب الفرنسي يحظى باهتمام ريال مدريد، علاوة على أن عقده الحالي سيكون ساري المفعول خلال العامين المقبلين فقط.

وطالب ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي، مسؤولي ريال مدريد ومدربهم زين الدين زيدان بعدم التحدث كثيراً عن مبابي، خاصةً وأن اللاعب مرتبط بتعاقد مع ناديه، مؤكداً أن الأمر بات مزعجاً.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على استعداد لضم مبابي مقابل 400 مليون يورو، بينما تخطط الإدارة الباريسية لإغراء المهاجم الفرنسي الشاب بأجر سنوي ضخم.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن تجديد عقد مبابي ليس من أولويات إدارة باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، لأنها تعلم علم اليقين أن إقناعه بالتوقيع على عقد جديد، يُعد مسألة صعبة ومعقدة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن باريس سان جيرمان لا يستطيع مساواة كيليان مبابي بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي يتقاضى 30 مليون يورو كراتب سنوي، علماً أن اللاعب الشاب أعرب في وقت سابق عن غضبه بسبب محاباة الإدارة الباريسية لراقص السامبا.

وأشارت الصحيفة الفرنسي، إلى أنه لا يوجد عرض جديد قدمته إدارة سان جيرمان للفرنسي الشاب في الوقت الحالي، مضيفة: “أعين المسؤولين داخل ريال مدريد تترقب الأمر، وتصريحات زيدان الأخيرة ربما تؤشر إلى أن ورقة مبابي باتت بيدهم”.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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