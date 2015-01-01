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صلاح : مباراة ليفربول والسيتي ليست حاسمة ولا نريد الوقوع في نفس الخطأ

السبت 09 نوفمبر 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح : مباراة ليفربول والسيتي ليست حاسمة ولا نريد الوقوع في نفس الخطأ


وكالات / سما /

تحدث النجم المصري محمد صلاح مهاجم وجناح ليفربول عن مباراة فريقه المنتظرة للغاية غداً الأحد أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد رود بمقاطعة الميرسيسايد الإنجليزية، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة بطموحات عالية من أجل الحفاظ أو توسيع فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي، في رحلة حلم تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ 30 عاماً.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حالياً برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة لذلك ستكون المباراة غداً في غاية الأهمية بين الطرفين.

وصرح محمد صلاح لصحيفة “ليفريول إيكو” عن المباراة قائلاً:” حتى لو فزنا يوم الأحد فذلك لن يعني تحقيق لقب الدوري، المشوار مازال طويلاً”.

وتابع محمد صلاح حديثه قائلاً:” إذا فزنا الأحد وتعثرنا في مباراتين أخرتين سنقع في مشكلة كبيرة لذلك الطريق طويل على نهاية الرحلة”.

وتابع صلاح حديثه عن مباراة مانشستر سيتي قائلاً:” الموسم الماضي كانوا يتحدثون عن اللقب وأننا حسمناه في ديسمبر بسبب الفارق الست أو السبع نقاط وكأن الدوري ينتهي بالفعل في ديسمبر!؟”.

#محمد صلاح #ليفربول #مانشستر سيتي

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