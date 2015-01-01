الاحتلال يخرج مزارعا من أرضه عنوة جنوب نابلس

نابلس / سما /

أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعا من أرضه عنوة، أثناء قطفه الزيتون بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال أخرجت مزارعا من أرضه عنوة، أثناء قطفه الزيتون في المنطقة القريبة من حاجز حوارة، التابعة لأراضي بورين. علما أن هناك تنسيقا مسبقا للدخول إلى هذه الأراضي.

يذكر أن الاحتلال ومستوطنيه يتعمدون التنغيص على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، فقد تعرضت قرى نابلس وغيرها إلى اعتداءات متواصلة، سواء بسرقة ثمار الزيتون، أو الاستيلاء على أراضي المواطنين، أو منعهم من الدخول إلى أراضيهم.