  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

السبت 09 نوفمبر 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي


رام الله / سما /

يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأحد، يكون غائماً جزئياً الى غائم ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية  شرقية معتدلة الى نشطة  السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين ، يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الثلاثاء القادم، يكون الجو غائماً جزئياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

آخر جريمة وقعت أمس.. 13 امرأة قتلن في غزة والضفة منذ بداية العام

امن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية فجر اليوم

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت معلومات خطيرة عن زوجها وعن تنظيم داعش

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

تقرير: وفد حركة حماس في طريقه إلى الدوحة وموسكو

الصحة بغزة تعلن: الخميس المقبل وضع حجر الأساس لمستشفى رفح

الأخبار الرئيسية

دراسة إسرائيلية: 3 خيارات أمام حماس في غزة.. هذه أفضلها

0

صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

3

نتنياهو يعين بينيت وزيرا للحرب ويدفع لـ"انتخابات شخصية"

قيادي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الاسرى..وهذا ما قاله بخصوص الانتخابات

69 اصابة بينها حرجة للغاية بمسيرات العودة شرق قطاع غزة