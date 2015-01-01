غزة: "اتحاد المقاولين" يكفل شقيق يحيى كراجة ويعد بتدبير مأوى وعمل له

غزة / سما /

قرر اتحاد المقاولين بغزة تشكيل لجنة من الاتحاد بشكل عاجل للتكفل بشقيق المرحوم يحيى كراجة ( عبود) بعد وفاة شقيقه متأثرا بنيران أشعلها في جسده مؤخرا احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

وكلف رئيس الاتحاد بمحافظات غزة، أسامة كحيل، لجنة من المقاولين للتواصل مع شقيق الضحية، والاطلاع على احتياجه والعمل على التكفل بالإيواء وفرصة عمل توفر له حياة كريمة.

وشرع اتحاد المقاولين في خطواته الفورية للتكفل بالشاب عبود كراجة وانهاء معاناته.

وشدد كحيل ان اتحاد المقاولين رغم الازمات المتراكمة التي عصفت بمجموع المقاولين لا يمكن ان يتخلى عن دوره الوطني والاجتماعي في ظل الاوضاع المتردية التي طالت كل فئات المجتمع.

وشكر كحيل اهتمام المقاولين بهذه القضية والتداعي السريع والانساني لإنقاذ شاب من التشرد ومنع تكرار ما حدث لأخيه المرحوم في دليل واضح على نبل المقاولين وانتماءهم لمعاناة أبناء شعبهم.