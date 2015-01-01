ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

دخل ثلاثة معتقلين؛ بينهم أسيرة، في سجون الاحتلال اليوم، أعوامًا جديدة.

وأفادت مصادر حقوقية، بأن الأسيرة حلوة سليم محمد عليان حمامرة (30 عامًا) من بلدة حوسان غربي مدينة بيت لحم أنهت عامها الـ 5 على التوالي، ودخلت العام الـ 6.

وبيّنت المصادر، بأن الأسيرة حمامرة معتقلة في سجون الاحتلال منذ عام 2015، وتقضي حكمًا بالسجن 6 أعوام.

وقالت إن الأسيرين إياد حسين راجح أبو خيط (32 عامًا)، ويحيى محمد علي خليل زهران (32 عامًا)، من مدينة نابلس ، دخلا عامهما الاعتقالي الـ 16 على التوالي ؛ وهما معتقلان منذ عام 2004.

وأوضحت المصادر الحقوقية، أن أبو خيط محكوم بالسجن مدة 24 عامًا، أمضى منها 15 عامًا، بينما الأسير زهران صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عامًا أنهى منها 15 عامًا.

وتعتقل سلطات الاحتلال 5500 أسير؛ بينهم 43 سيدة وفتاة، و230 طفلًا، بالإضافة لـ 500 معتقل إداري (بلا تهمة) و7 من أعضاء البرلمان ، إلى جانب 1000 حالة مرضية؛ منها 700 خطيرة.