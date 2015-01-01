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صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015

الجمعة 08 نوفمبر 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور تكشف عن ملامح وجنسية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015


موسكو/ وكالات/

نشرت وسائل إعلام دنماركية صورا تكشف عن المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، سنة 2015 ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وكشفت الصور عن المشتبه به الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن بالتورط في تفجير الطائرة الروسية في طريقها من شرم الشيخ إلى بطرسبورغ الروسية بتاريخ 31 أكتوبر 2015.

وكان الصحفيون الدنماركيون، قد حصلوا على المعلومات من خلال التحقيق المتعلق بالمواطن الأسترالي خالد خياط، الذي تم اتهامه بالتحضير لهجوم إرهابي على رحلة بين سيدني ودبي، قبل اعتقاله عام 2017.

وقال الخياط خلال الاعترافات التي أدلى بها إن "هناك أيضا طائرة انفجرت في مصر، وكان نفس الأشخاص وراء العملية (خياط وحسن)، وأنه تم اقتراح استخدام نفس الطريقة لتنفيذ الهجومين".

وولد باسل حسن عام 1987، وهو مواطن من الدنمارك، واسمه الكامل محمد باسل الشيخ، وتخرج في كلية الهندسة.

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