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نتنياهو يعطي "الضوء الأخضر" لإجراء انتخابات ثالثة

الجمعة 08 نوفمبر 2019 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعطي "الضوء الأخضر" لإجراء انتخابات ثالثة


القدس المحتلة / سما /

ابلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الوزير آرييه درعي بأنه مخول بتعزيز التحرك نحو إجراء انتخابات مباشرة.

وذكر موقع "i24NEWS" العبري، أنه يوجد  للعملية الانتخابية أغلبية في الكنيست الإسرائيلي بعد أن اتضح أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان يؤيدها بشكل مبدأي.

وأضاف الموقع العبري أن فكرة إجراء انتخابات مباشرة طرحت لأول مرة قبل أسبوع، حيث اقترح دفع قانون لانتخابات مباشرة بين نتنياهو وغانتس وبذلك يتم حل الجمود بالمفاوضات لتركيب الحكومة.

وأشار إلى أن الفكرة لاقت تشجيعا من رئيس حزب "اليمين الجديد" إيليت شاكيد، والتي قالت انه في المؤسسة السياسية بدأوا في دفع القانون.

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، أن حزبه يفحص بدائل إضافية لإقامة الحكومة، متهما "الليكود" بأنه يستخدم كل حجة حتى لا يقوم بتشكيل حكومة وحدة التي يريدها الشعب.

من جهته قال حزب "الليكود" إنهم يوافقون على تنازلات كثيرة واتهموا تحالف "أزرق ابيض" أنهم "لا يوافقون مناقشة مبادرة الرئيس الإسرائيلي".

وأضاف الحزب أن غانتس يجر الدولة إلى انتخابات غير ضرورية، وأن "إسرائيل بحاجة إلى حكومة قوية يمكنها مواجهة إيران التي تهدد وجودنا".

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