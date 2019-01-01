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قيادي بفتح: ممارسات حماس تجاه عناصرنا في غزة "لا تبشر بخير" ويوجه رسالة للفصائل..

الجمعة 08 نوفمبر 2019 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح: ممارسات حماس تجاه عناصرنا في غزة "لا تبشر بخير" ويوجه رسالة للفصائل..


بيت لحم / سما /

اتهمت حركة (فتح) اليوم الجمعة، حركة حماس باعتقال قياداتها وعناصرها وكواردها على يد مسلحين من الحركة في قطاع غزة، مطالبةً بضرورة وقف الممارسات الخطيرة.

وطالب عضو المجلس الثوري في حركة فتح محمد اللحام الجهات المعنية والفصائل الفلسطينية بأهمية العمل والتدخل بشكل جدي وفاعل لوقف انتهاكات حماس المستمرة بحق كوارد وانصار حركة فتح.

واشار خلال حديثه في اجتماع لكادر فتح في مقر فتح بمخيم الدهيشة،  إلى ان حركة فتح دعت للانتخابات كخيار استراتيجي، "انها تجد الرد العملي من قبل حركة حماس بمسلكيات مخالفة للقيم الوطنية والتي تتمثل في اعتقال عناصر الحركة في قطاع غزة"، لافتاً إلى أن "مسلكيات حماس تجاه عناصر الحركة في غزة لا تبشر بخير فيما يتعلق بالانتخابات والمسار الديمقراطي".

وذكر اللحام أن الاجهزة الامنية التابعة لحماس في غزة تعتقل عشرات من كوادر الحركة منهم: صالح قداس ومروان ابو عيد، وحسام بو ورد، وعبدالله ابو الكاس، وصبري مسعودة، ورفعت شعلق و رائد أبو الحصين و شادي التلولي الى جانب آخرين من عناصر الحركة.

وطالب في نهاية كلمته "الفصائل الفلسطينية للتحرك الجدي والفعلي على الأرض كي توقف حماس اعتقالاتها المستمرة والمستنكرة بحق كوادر الحركة".

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