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الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في تونس

الجمعة 08 نوفمبر 2019 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في تونس


تونس /سما/

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسميا النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019، مبينة حصول حركة النهضة على 52 مقعدا، يليها حزب قلب تونس بـ 38 مقعدا.

كما ذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، حصول التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة بحصوله على 21 مقعدا.

ووفقا للنتائج الرسمية، فقد حصل الحزب الدستوري الحر على 17 مقعدا، وحركة الشعب على 15 مقعدا، وحزب تحيا تونس على 14 مقعدا.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنه تمت مراسلة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وإبلاغهم بالنتائج النهائية.

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