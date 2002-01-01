مبعوث صيني: حل الدولتين هو الاتجاه الرئيس لحل القضية الفلسطينية

بكين /سما/

قال المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، اليوم الجمعة، إن السلام والأمن في الشرق الأوسط مرتبطان بالاستقرار والتنمية العالميين، وأن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال تشاي في مؤتمر صحفي عقدته الخارجية الصينية في بكين، إن الصين ترى أن الاتجاه الرئيسي لحل القضية الفلسطينية هو "خطة الدولتين"، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، و"مبادرة السلام العربية" وغيرها من القواعد والتوافقات الدولية، مع وجوب إيلاء الاهتمام لقضايا التنمية وزيادة المساعدات الدولية لفلسطين بغية مواصلة تحسين حياة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الصين مستعدة لدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي ستساعد الشرق الأوسط على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

وكانت الصين أعلنت عن تعيين تشاي مبعوثًا خاصًا للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط في الثاني من سبتمبر الماضي.

ويعد تشاي، الذي تولى مناصب من بينها نائب وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني لدى ليبيا وفرنسا وموناكو، خامس مبعوث صيني للشرق الأوسط وأول مبعوث صيني للشرق الأوسط على مستوى نائب وزير.

يذكر أن آلية عمل المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط، تم تأسيسها في سبتمبر عام 2002، حيث تم تعيين الدبلوماسي وانغ شي جيه كأول مبعوث يتعامل بشكل رئيسي مع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وبعد وانغ، شغل ثلاثة سفراء سابقين آخرين، وهم سون بي قان ووو سي كه وقونغ شياو شنغ، هذا المنصب خلال 17 عامًا.