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الصحة بغزة تعلن: الخميس المقبل وضع حجر الأساس لمستشفى رفح

الجمعة 08 نوفمبر 2019 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن: الخميس المقبل وضع حجر الأساس لمستشفى رفح


غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن الخميس المقبل سيشهد وضع حجر الأساس لمجمع رفح الطبي.

ونقلت الوزارة عن وكيلها د.يوسف أبو الريش إعلانه، أن الخميس المقبل سيشهد وضع حجر الأساس لمجمع رفح الطبي.

ومؤخرًا، قالت الصحة إن منحة بقيمة خمسة إلى سبعة ملايين دولار، توفرت لبناء مجمع رفح الطبي جنوب قطاع غزة، بعد مطالبات شعبية حثيثة.

يذكر أن صحافيون ونشطاء فلسطينيون، أطلقوا حملة شعبية تطالب بضرورة بناء مستشفى ومجمع طبي ضخم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، يتناسب واحتياجات البقعة الجغرافية التي يقطنها نحو ربع مليوني شخص.

ودشن هؤلاء النشطاء هاشتاغ #رفح_بحاجة_لمستشفى لمطالبة الجهات الحكومية والسياسية، وفصائل العمل الوطني بالعمل على توفير التمويل اللازم لبناء المستشفى لا سيما في ظل عدم وجود مجمع طبي يلبى احتياجات السكان.

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