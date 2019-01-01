في مطارات السعودية لأول مرة.. وظائف نسائية برتبة "جندي"

الرياض /سما/

أعلنت السعودية امس، عن وظائف عسكرية نسائية برتبة «جندي» في مطاراتها، حيث يبدأ استقبال طلبات القبول عليها يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن التعيين سيكون في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والملك فهد الدولي، بالإضافة إلى جسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، كما يحق نقل الموظفة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

واشترطت الوكالة على المتقدمات ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتجب معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وتضمنت الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وتُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، إضافة إلى ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

وأكدت الوكالة أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

ووفقاً للشروط، يجب ألا يقل طول المتقدمة عن (155 سم)، وأن يتناسب الوزن معه حسب اللائحة الطبية، وكذلك لم يسبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أُنهيت خدماتها لأي سبب.

ويُفضّل من لديها مؤهل أعلى أو دورات في اللغات الأجنبية أو لغة الإشارة أو في الحاسب الآلي على ألا تقل مدتها عن تسعة أشهر، وتكون الشهادة من جهة معتمدة، ويلزم تصديقها من جهة حكومية إن كانت صادرة من معهد خاص.