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وزير التربية يعلن وصول دفعتين من معلمي غزة للكويت

الجمعة 08 نوفمبر 2019 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التربية يعلن وصول دفعتين من معلمي غزة للكويت


رام الله / سما /

 أكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني متابعته الحثيثة لسفر معلمي قطاع غزة الذين سيلتحقون بالعمل في دولة الكويت الشقيقة، وأعلن وصول دفعتين منهم لأرض الكويت، تضمان 141 من أصل 268 معلما/ة، مشيرا إلى أن الدفعة الثالثة المتبقية ستصل غدا، ليلتحقوا جميعا بزملائهم الذين سبقوهم من محافظات الضفة الغربية.

وأشار عورتاني، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن التعاقدات مع المعلمين وزيارات الوفد الكويتي لفلسطين؛ تحظى دائما باهتمامٍ بالغٍ ومتابعة مباشرة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ومن رئيس الوزراء محمد اشتية؛ بما يبرهن على تميز المعلم الفلسطيني، وعمق العلاقة الفلسطينية الكويتية في عديد المجالات وعلى رأسها التعليم.

وعبّر الوزير عن تقديره وشكره لدولة الكويت لثقتها المتجددة بالمعلم الفلسطيني واهتمامها الدائم بتوسيع دائرة التعاقد مع الوزارة، مشيدا في الوقت ذاته بالعطاء الذي يجسده المعلمون الفلسطينيون في الوطن والخارج، خاصة في الكويت؛ إذ أثبتوا قدرتهم على التميز وخدمة الأجيال ورفدها بالقيم والمهارات والمعارف.

وأشاد عورتاني بدور طواقم سفارتي فلسطين في الكويت ومصر، والسفارة الكويتية في مصر، لما بذلوه من جهود وتعاون مع الوزارة في سبيل الإسراع بسفر المعلمين.

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