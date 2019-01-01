"مشروع قانون" لمنع الإجازة يوم الانتخابات الثالثة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" اليوم الجمعة، النقاب عن مشروع جديد يجري إعداده، يقضي بعدم منح إجازة للعاملين يوم الانتخابات إذا أجريت للمرة الثالثة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن وزارة الاقتصاد أعدت مشروع قانون يقضي بإلغاء يوم الإجازة، في حال انتخابات جديدة للكنيست، إذ أنه بموجب حسابات أجراها اتحاد الصناعيين، فإن تكلفة الإجازة في يوم الانتخابات الواحد بلغت 2.5 مليار شيكل.

وأشارت "يديعوت إلى أن المشغلون يتخوفون من إجراء انتخابات ثالثة للكنيست، وبذلك يضطروا إلى دفع بدل يوم إجازة رابع.