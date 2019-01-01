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"غانتس" و"نتنياهو" يتبادلان الاتهامات حول تشكيل الحكومة

الجمعة 08 نوفمبر 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غانتس" و"نتنياهو" يتبادلان الاتهامات حول تشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف العبرية" مساء اليوم الجمعة، أن حالة من التجاذبات والاتهامات بين زعيم حزب الليكود "بنيامين نتنياهو"، وزعيم حزب أزرق أبيض "بيني غانتس"، حول فشل تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية حتى اللحظة.

ونقلت معاريف عن "غانتس" اتهامه لحزب الليكود بزعامة "نتنياهو" بإفشال تشكيل الحكومة، وأنهم غير مهتمين بحكومة وحدة، فيما أكد "غانتس" أن حزبه يبحث عن بدائل أخرى، في محاولة لمنع إجراء انتخابات ثالثة.

من جانبه رد "نتنياهو": على "غانتس" واتهمه باستخدام ذرائع لعدم تشكيل حكومة وحدة، وأنه ويجر "إسرائيل" لانتخابات غير ضرورية.

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