قلق بجيش الاحتلال.. ارتفاع في معدلات الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن نسبة إعفاء المجندين الجدد من الخدمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتفعت.

وأوضحت الصحيفة، إن هناك ارتفاع بنسبة 30% في حالات اعفاء المجندين الجدد من الخدمة الإلزامية بالجيش، منذ العام الماضي 2018.

وأضافت، أن هذه الظاهرة تزيد من قلق قيادة جيش الاحتلال، خصوصا وأنها تتزايد في صفوف الشبان المرشحين للخدمة الإلزامية.

وبحسب الصحيفة العبرية، يقوم بعض الشبان المرشحين للخدمة، بإحضار وثائق طبية، تؤكد وجود اضطرابات نفسية لديهم، مما يضطر الجيش لإعفائهم.

وأشارت إلى أنه حصل 4500 مجند جديد على إعفاء من الخدمة العسكرية، لأسباب نفسية في العام 2018، مقابل 3500 إعفاء بالعام 2017.

ولفتت الصحيفة، الى أن هذه الأرقام سجلت ارتفاع بنسبة 30% منذ العام الماضي، خصوصا في أوساط الشبان الذكور، من الأوساط العلمانية بالبلاد.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الجيش، قرر فتح تحقيقات في أعقاب تزايد هذه الظاهرة، بالتعاون من الجهات الطبية المختصة، لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذه الإعفاءات.