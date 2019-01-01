  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتيه للعرب في اسرائيل عن انهاء الانقسام: "حلو مشاكلكم وبعدين وزعونا نصايح"

الجمعة 08 نوفمبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه للعرب في اسرائيل عن انهاء الانقسام: "حلو مشاكلكم وبعدين وزعونا نصايح"


سما / وكالات/

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه الخميس، العرب في إسرائيل إلى "الاهتمام أولا بحل مشاكل جرائم القتل لديهم"، بدلا من الاهتمام بالانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وذلك خلال جلسة عقدها في رام الله، مع وفد من وجهاء العشائر العربية التي تسكن صحراء النقب جنوب إسرائيل، والشخصيات الاعتبارية والرسمية والدينية لديهم. 

وكتب خالد أبوعرار، أحد أعضاء الوفد الذي كان حاضرا في الاجتماع، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "انتقادات لاذعة وصريحة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، لوفد عرب النقب، من وجهاء ومشايخ وقيادات"، مضيفا أن اشتيه قال للوفد "اهتموا بمعالجة العنف وحل الخلافات الداخلية، واتركوا المصالحة بين فتح وحماس لنا"، وتابع "بالعامية (حلو مشاكلكم وبعدين وزعونا نصايح)". بحسب ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وقامت القيادات العربية في إسرائيل، بسلسلة من الاحتجاجات على "تقاعس" الشرطة الإسرائيلية، بحل جرائم القتل لديهم، التي خلّفت 82 قتيلا، منذ بداية العام 2019 الجاري. وغالبية هذه الجرائم هي على خلفية جنائية، ونزاع بين عائلات. 

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن اشتيه دعا الحاضرين في الجلسة، إلى "بذل مزيد من الجهود ولعب دور ضد العنف المجتمعي". وأضافت الوكالة، أن اشتيه اطلع الحضور على آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية والتحضير لها، مشيرا إلى أهمية الجهود التي بذلها العرب في إسرائيل في انتخابات الكنيست الأخيرة، من خلال رفع نسبة تصويت الناخبين لصالح القائمة العربية المشتركة. ولم تتطرق الوكالة في الخبر الذي أوردته، لقضية الانقسام الفلسطيني، التي أكد وفد النقب أنه تم التباحث بها في الجلسة. 

ورأى رئيس وفد النقب، عضو الكنيست السابق طلب الصانع، أن "الانقسام كما جرائم القتل، مقلقة لكل فلسطيني وطني مسؤول". وأكد الصانع أن "اللقاء كان رائعا وعُقد باجواء ممتازة". 

الأكثر قراءة اليوم

امن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية فجر اليوم

لتعزيز "الانسجام العرقي".. إجبار نساء الإيغور على النوم بجانب موظفين صينيين

آخر جريمة وقعت أمس.. 13 امرأة قتلن في غزة والضفة منذ بداية العام

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت معلومات خطيرة عن زوجها وعن تنظيم داعش

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

هآرتس تكشف : هكذا دخل عربيد المسكوبية سليما وخرج بحالة حرجة

"تكافل" تعلن خطوات التسجيل في مشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الاسرى..وهذا ما قاله بخصوص الانتخابات

عشرات الاصابات بينها حرجة للغاية بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

i

القائم باعمال الاونروا: عملت في غزة خلال الانتفاضة الأولى وملتزمون بتواصل عمل الوكالة بلا انقطاع

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

امن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية فجر اليوم