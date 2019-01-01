اشتيه للعرب في اسرائيل عن انهاء الانقسام: "حلو مشاكلكم وبعدين وزعونا نصايح"

سما / وكالات/

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه الخميس، العرب في إسرائيل إلى "الاهتمام أولا بحل مشاكل جرائم القتل لديهم"، بدلا من الاهتمام بالانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وذلك خلال جلسة عقدها في رام الله، مع وفد من وجهاء العشائر العربية التي تسكن صحراء النقب جنوب إسرائيل، والشخصيات الاعتبارية والرسمية والدينية لديهم.

وكتب خالد أبوعرار، أحد أعضاء الوفد الذي كان حاضرا في الاجتماع، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "انتقادات لاذعة وصريحة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، لوفد عرب النقب، من وجهاء ومشايخ وقيادات"، مضيفا أن اشتيه قال للوفد "اهتموا بمعالجة العنف وحل الخلافات الداخلية، واتركوا المصالحة بين فتح وحماس لنا"، وتابع "بالعامية (حلو مشاكلكم وبعدين وزعونا نصايح)". بحسب ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وقامت القيادات العربية في إسرائيل، بسلسلة من الاحتجاجات على "تقاعس" الشرطة الإسرائيلية، بحل جرائم القتل لديهم، التي خلّفت 82 قتيلا، منذ بداية العام 2019 الجاري. وغالبية هذه الجرائم هي على خلفية جنائية، ونزاع بين عائلات.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن اشتيه دعا الحاضرين في الجلسة، إلى "بذل مزيد من الجهود ولعب دور ضد العنف المجتمعي". وأضافت الوكالة، أن اشتيه اطلع الحضور على آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية والتحضير لها، مشيرا إلى أهمية الجهود التي بذلها العرب في إسرائيل في انتخابات الكنيست الأخيرة، من خلال رفع نسبة تصويت الناخبين لصالح القائمة العربية المشتركة. ولم تتطرق الوكالة في الخبر الذي أوردته، لقضية الانقسام الفلسطيني، التي أكد وفد النقب أنه تم التباحث بها في الجلسة.

ورأى رئيس وفد النقب، عضو الكنيست السابق طلب الصانع، أن "الانقسام كما جرائم القتل، مقلقة لكل فلسطيني وطني مسؤول". وأكد الصانع أن "اللقاء كان رائعا وعُقد باجواء ممتازة".