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داخلية غزة تحبط محاولة تسلل إلى سيناء وتشتبك مع ثلاثة مسلحين

الجمعة 08 نوفمبر 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تحبط محاولة تسلل إلى سيناء وتشتبك مع ثلاثة مسلحين


غزة / سما/

 أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أنها أحبطت محاولة تسلل إلى الأراضي المصرية عبر الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وأوضح إياد البزم الناطق باسم الوزارة في تصريح صحفي له، أنه وقع تبادل لإطلاق النار مع ثلاثة مسلحين، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من اعتقالهم وضبط الأسلحة التي بحوزتهم.

وأشار إلى أنه تم إحالة المعتقلين الثلاثة إلى التحقيق لدى جهاز الأمن الداخلي، ولا زالت قوات الأمن الوطني تُجري عملية تمشيط على طول الحدود الجنوبية مع مصر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن وزارة الداخلية بغزة، إحباط محاولة تسلل إلى سيناء.

ووقعت عدة حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة أدت إحداها في شهر آب/ أغسطس 2017، إلى مقتل شاب من رفح، واستشهاد عنصر أمن بعد أن فجر الشاب نفسه بعناصر أمن حماس الذين يحرسون الحدود.

وتسلل العشرات من الشبان الغزيين إلى سيناء المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة بهدف الانضمام إلى داعش. حيث قتل عدد منهم خلال هجمات الجيش المصري.

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