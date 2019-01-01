بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة مستمرون ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة للمشاركة في جمعة "مستمرون"، فيما رفع المشاركون شعارات تؤكد على استمرار المسيرات لحين تحقيق اهدافها.

ونشر جيش الاحتلال المزيد من الياته مقابل مخيمات العودة اضافة لعدد كبير من القناصة، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب عدد من المشاركين الذين أشعلوا اطارات سيارات مقابل مخيمي العودة برفح وخان يونس

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني الى المشاركة في فعاليات جمعة "مستمرون".

وقالت الهيئة ان المسيرات تأتي تأكيداً على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار ورفضا لتهديدات الاحتلال بالاغتيال والاجتياح ورفضا لاستباحة الضفة الغربية وهدم بيت ام ناصر ابو حميد بمخيم الامعري وتأكيدا منا على ان بلفور ووعده قد مات بصمود الفلسطينيين.