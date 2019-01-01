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اكتشاف جبانة متعددة الطبقات تعود لعصر ما قبل الأسرات في مصر

الجمعة 08 نوفمبر 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف جبانة متعددة الطبقات تعود لعصر ما قبل الأسرات في مصر


وكالات / سما /

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف جبانة متعددة الطبقات تعود لعصر ما قبل الأسرات والعصرين اليوناني والروماني، بمحافظة الاسماعيلية شرق القاهرة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن بعثة أثرية تابعة لها، وتعمل في تل آثار حسن داوود بالإسماعيلية، اكتشفت جبانة متعددة الطبقات تعود للعصرين اليوناني والروماني وعصر ما قبل الأسرات.

وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة أيمن عشماوي، أن الطبقات العلوية للجبانة تتكون من مقابر جماعية من الطوب اللبن، وتعود للعصرين اليوناني والروماني.

بينما تتكون الطبقات السفلية من دفنات تعود إلى عصر ما قبل الأسرات، وفقا لعشماوي.

في حين أشارت رئيسة الإدارة المركزية لآثار وجه بحري بالوزارة نادية خضر، إلى أن الدفنات عثر عليها في وضع القرفصاء من عصور ما قبل وبداية الأسرات.

كما عثر على عدد من الأواني الفخارية المميزة داخل الجبانة تعود لكافة العصور المذكورة.

#جبانة #مصر

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