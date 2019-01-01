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طبيب سعودي يحذر من تحميص نواة التمر

الجمعة 08 نوفمبر 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب سعودي يحذر من تحميص نواة التمر


وكالات / سما /

حذر أستاذ علم العقاقير في السعودية، الدكتور جابر القحطاني، بعدم تحميص نواة التمر واستخدامها كمشروب مثل القهوة.

ونصح القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، بموقع "تويتر"، بعدم تناول هذا المشروب لخطورته على صحة الإنسان خاصة المخ.

وكتب: "لا أنصح بتحميص نواة التمر، لأن نواة التمر تحتوي على معادن ثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم حيث تتراكم هذه المواد في المخ، ولا أنصح باستخدامها تماما كمشروب بديل للقهوة".

وانتشرت أنباء تفيد بأن نواة التمر لا فوائد كثيرة، وأنها تعتبر من المواد المساعدة في إنبات الشعر وتكثيفه، تستعمل ككحل للعين، وتستخدم في تسكين ألم الأسنان والتهاب اللثة، وكعلاج بعض أمراض العيون.

إلا أن الدراسات أثبتت أنه رغم الفوائد الكثيرة والمتنوّعة، فنواة التمر تحتوي علي مركب الرصاص، والذي يتكثف عند تحميصها، ويعتبر الرصاص عنصرا ثقيلا، حيثُ تسبب الجرعات الكبيرة منه ما يعرف بتسمّم الرصاص، والذي يظهر بصورة بطء الإدراك، وألم في الأطراف، وصداع، وأرق، وتغيُر في المزاج، والإحساس بطعم معدن في الفم، وفقدان للشهية، وقد يصل الأمر إلى تشجنات عصبية وغيبوبة في بعض الأحيان.

#التمر #نواة

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