"واتساب" يطلق تحديثاً جديداً يحمي المستخدمين من المضايقات

وكالات / سما /

أطلق تطبيق "واتساب" تحديثاً جديداً يتضمن خاصية تحمي المستخدمين من أي مضايقات قد تواجههم من قبل الآخرين بإضافتهم إلى مجموعات الدردشة من دون موافقتهم.

تحديث جديد من واتساب

وأطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم اسم «الحماية الكاملة» على الخاصية الجديدة التي تحمي المستخدم من المضايقات.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم إمكان منع الأشخاص من إضافتهم إلى أي مجموعة محادثة دون أخذ الإذن منهم أولاً.

ميزة بواتساب تحمي المستخدمين من المضايقات

كما تسمح الخاصية بتحديد قائمة بالأشخاص الذين لا يستطيعون إضافتك إلى مجموعات المحادثة من دون موافقتك، كما أن هناك قائمة أخرى للأشخاص المقربين الذين تسمح لهم بإضافتك إلى أي مجموعة.

وأتاحت الشركة هذا التحديدث الجديد على جميع الأجهزة التي تعمل بنظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد".